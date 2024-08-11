Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 20:48

Рублев: «Многие годы я страдал от депрессии»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублев рассказал о ментальных трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться в последниее время.

«Я был морально не в порядке. Все было не так. К тому времени трудности уже долго продолжались, я начал выгорать, долгие годы я страдал от депрессии. И 2024 год стал моментом, когда я уже не мог со всем справляться и начал взрываться», — сказал Рублев на пресс-конференции.

Он отметил, что на данный момент хорошо себя чувствует, в связи с чем стал лучше играть.

Ранее Рублев поделился эмоциями после победы над итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале турнира ATP в Монреале.

Соперником Рублева в полуфинале станет победитель матча Маттео Арнальди (Италия) — Кеи Нисикори (Япония).

Андрей Рублев
0
Читайте также
Полиция задержала мужчину, который забрался на Эйфелеву башню
В 16 уехал в Хорватию, всегда мечтал вернуться: биография чемпиона Европы Ольмо
ВСУ потеряли до 230 боевиков и 38 единиц техники на курском направлении за сутки
Тюкавин жестко наехал на Нгамале за нереализованный пенальти. Что произошло после матча «Зенит» - «Динамо»
МИД РФ предупредил о жестком ответе на удары ВСУ по российским регионам
ВС РФ пресекли попытки прорыва групп ВСУ на бронетехнике в Курской области
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селиваненко оценил победу Рублева над Синнером на турнире в Монреале

Андрей Рублев — Маттео Арнальди: смотреть прямую трансляцию матча «мастерса» в Монреале
Новости
RSS RSS
Все новости