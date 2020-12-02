Рублев претендует на награду «Прогресс года»
ATP в официальном Twitter опубликовал первую группу номинантов на награды по итогам года. Россиянин Андрей Рублев попал в число претендентов на приз за лучший прогресс года. В 2020 году он выиграл четыре турнира ATP и завершил сезон на восьмом месте в рейтинге.
Тренер Рублева Фернандо Висенте претендует на награду «Тренер года». В число номинантов входит и тренер Даниила Медведева Жиль Сервара.
Еще один представитель России Андрей Кузнецов попал в число претендентов на камбэк года.
Награда Стефана Эдберга (за проявленное спортивное благородство): Рафаэль Надаль, Джон Миллмэн, Диего Шварцман, Доминик Тим
Камбэк года: Кевин Андерсон, Андрей Кузнецов, Вашек Поспишил, Милош Раонич
Прогресс года: Андрей Рублев, Диего Шварцман, Уго Умбер, Янник Синнер
Новичок года: Карлос Алькарас, Себастьян Корда, Лоренцо Мусетти, Юрий Родионов, Эмиль Руусвуори, Тиагу Сейбот Уайд
Тренер года: Жиль Сервара (тренер Даниила Медведева), Хуан Игнасио Чела (Диего Шварцман), Николас Массу (Доминик Тим), Риккардо Пьятти (Янник Синнер), Фернандо Висенте (Андрей Рублев)
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