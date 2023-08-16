Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 03:59

Рублев потерпел поражение во втором круге турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в третий круг турнира в Цинциннати. В трех сетах он проиграл финну Эмилю Руусувуори.

Матч продолжался 3 часа 18 минут. 25-летний россиянин сделал 8 эйсов, допустил 8 войных ошибок и реализовал 7 из 16 брейк-пойнтов. На счету 24-летнего финна 6 подач навылет, 7 двойных ошибок и 6 из 14 реализованных брейк-пойнтов.

Следующий соперник финского теннисиста определится в матче Алексей Попырин — Николас Харри.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Андрей Рублев (Россия, 7) — 7:6 (12:10), 5:7, 7:6 (7:3)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/cincinnati/2023/
Теннис
Андрей Рублев
7
0
Читайте также
Фигурист Семененко рассказал, как относится к хейтерам
Осьминог за 133 миллионов евро. Кто такой Кайседо, который станет самым дорогим футболистом в истории АПЛ
В Москву прилетел самолет МЧС РФ с 16 пострадавшими из Махачкалы
МИ-6 подготовила к отправке в Африку украинский диверсионно-карательный отряд
Байдена упрекнули в игнорировании интересов граждан США в угоду Киеву
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чилиец Харри снялся с турнира в Цинциннати, чтобы успеть на роды жены
Новости
RSS RSS
Все новости