Рублев потерпел поражение во втором круге турнира в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в третий круг турнира в Цинциннати. В трех сетах он проиграл финну Эмилю Руусувуори.

Матч продолжался 3 часа 18 минут. 25-летний россиянин сделал 8 эйсов, допустил 8 войных ошибок и реализовал 7 из 16 брейк-пойнтов. На счету 24-летнего финна 6 подач навылет, 7 двойных ошибок и 6 из 14 реализованных брейк-пойнтов.

Следующий соперник финского теннисиста определится в матче Алексей Попырин — Николас Харри.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Андрей Рублев (Россия, 7) — 7:6 (12:10), 5:7, 7:6 (7:3)