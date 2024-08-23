Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 08:11

Рублев потерпел поражение от Монфиса на выставочном турнире в Нью-Йорке

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл французу Гаэлю Монфису в выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown, который проходит в Нью-Йорке в преддверии US Open.

Встреча в 1/4 финала завершилась победой Монфиса со счетом 3:0. В полуфинале он встретится с австралийцем Ником Кирьосом.

С 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке будет проходить Открытый чемпионат США по теннису. В первом круге Рублев сыграет против бразильца Тиаго Сейбота Уайлда.

Теннис
Андрей Рублев
0
Читайте также
Больной онкологией Эрикссон обратился с последним словом к фанатам
Французская синхронистка призналась, что отсутствие россиян на Олимпиаде выглядело странно
Усманов назвал колоссальной ошибкой санкционную тактику Запада
Детектив с новым тренером, обиженные бывшие. Что происходит с «Ак Барсом» в межсезонье
В Турции обвинили Киев во втягивании Анкары в конфликт путем запрета УПЦ
Тело женщины обнаружили в квартире на юго-западе Москвы
Популярное видео
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Медведев и Мирра могут сыграть с первыми ракетками мира до полуфинала. Итоги жеребьевки US Open
Стали известны соперники Медведева и Рублева в первом круге US Open
Янчук считает, что Медведеву на US Open нужно реабилитироваться за неудачи
ВАДА допускает пересмотр решения по допинговому делу Синнера
«Одно из самых крутых свиданий». Циципас и Бадоса одержали «безумную» победу на US Open
Медведев подходит к US Open без побед. Неудача в Нью-Йорке может привести к печальным последствиям
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Котов проиграл Сонего в четвертьфинале турнира в Уинстон-Салеме
Новости
RSS RSS
Все новости