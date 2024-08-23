Рублев потерпел поражение от Монфиса на выставочном турнире в Нью-Йорке

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл французу Гаэлю Монфису в выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown, который проходит в Нью-Йорке в преддверии US Open.

Встреча в 1/4 финала завершилась победой Монфиса со счетом 3:0. В полуфинале он встретится с австралийцем Ником Кирьосом.

С 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке будет проходить Открытый чемпионат США по теннису. В первом круге Рублев сыграет против бразильца Тиаго Сейбота Уайлда.