Рублев после победы в Дохе вышел в финал турнира в Аделаиде
16:26
Россиянин Андрей Рублев вышел в финал турнира в Аделаиде. В полуфинальном матче третий «сеяный» обыграл вторую ракетку турнира Феликса Оже-Альяссима — 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 6:4.
В финале соперником Рублева станет южноафриканец Лллойд Харрис.
Рублев дошел до финала во втором турнире года подряд. Ранее он победил в Дохе.
Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International
Призовой фонд 532 695 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Андрей Рублев (Россия, 3) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 6:4
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