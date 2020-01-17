Рублев после победы в Дохе вышел в финал турнира в Аделаиде

Россиянин Андрей Рублев вышел в финал турнира в Аделаиде. В полуфинальном матче третий «сеяный» обыграл вторую ракетку турнира Феликса Оже-Альяссима — 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 6:4.

В финале соперником Рублева станет южноафриканец Лллойд Харрис.

Рублев дошел до финала во втором турнире года подряд. Ранее он победил в Дохе.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International

Призовой фонд 532 695 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Андрей Рублев (Россия, 3) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 6:4