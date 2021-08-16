Рублев получил предупреждение на турнире в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев во время стартового матча на турнире в Цинциннати в парном разряде получил предупреждение за нецензурное слово на русском языке, информирует ESPN. Он выругался после ошибки во время розыгрыша, что не оставил без внимания судья Скотт Мур, сделавший предупреждение.

Во время смены сторон Рублев потребовал вызвать супервайзера.

«Меня оштрафуют из-за тебя, потому что ты дал мне предупреждение ни за что. Я понимаю, если бы я что-то плохое сказал, но ты не знаешь русского языка. Мне не хочется получить штраф в 1000 долларов», — сказал россиянин.

Рублев в паре с Хачановым победил Симоне Болелли и Максимо Гонсалес со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 11:9. Во втором круге их соперниками станут Марсель Гранольерс и Орасио Себальос.