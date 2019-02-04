Рублев покинул топ-100 рейтинга ATP

Опубликован обновленный рейтинг ATP. В первой десятке изменений не произошло, Новак Джокович сохранил лидерство. Лучший из россиян Карен Хачанов также сохранил свое 11-е место.

Даниил Медведев (16) и Евгений Донской (96) сохранили свои позиции, а вот и Андрей Рублев упал на одну строчку и покинул топ-100.

Рейтинг АТР

версия от 4 февраля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10 955,



2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8320,



3 (3). Александр Зверев (Германия) – 6475,

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 5060,



5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4845,

6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) – 4600,



7 (7). Кей Нисикори (Япония) – 4100,



8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3960,



9 (9). Джон Иснер (США) – 3155,

10 (10). Марин Чилич (Хорватия) – 3140,



11 (11). Карен Хачанов (Россия) – 2880...



16 (16). Даниил Медведев (Россия) – 2000...



96 (96). Евгений Донской (Россия) – 599...

101 (100). Андрей Рублев (Россия) – 575.