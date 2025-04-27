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Сегодня, 14:31

Рублев покинет топ-15 рейтинга ATP впервые с 2020 года

Камила Абдурахманова
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Российский теннисист Андрей Рублев впервые с января 2020 года покинет топ-15 рейтинга ATP.

В третьем круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде Рублев уступил представителю Казахстана Александру Бублику со счетом 4:6, 6:0, 4:6.

Прошлогодний победитель турнира в Мадриде потеряет 950 очков и опустится с восьмого места на 17-е в обновленной версии рейтинга ATP.

27-летний Рублев 17 раз побеждал на турнирах ATP. В текущем сезоне россиянин выиграл соревнования в Дохе.

Теннис
Андрей Рублев
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