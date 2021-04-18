Рублев: «Пока что я играю свой лучший сезон»
22:12
Российский теннисист Андрей Рублев отметил, что в нынешнем сезоне показывает свою лучшую игру.
Рублев в воскресенье проиграл греку Стефаносу Циципасу в финале турнира в Монте-Карло со счетом 3:6, 3:6.
«Пока что я играю свой лучший сезон. Играю во всех турнирах стабильно. Посмотрим, как будет все складываться дальше», — цитирует ТАСС Рублевв.
В 1/4 финала россиянин обыграл титулованного испанца Рафаэля Надаля.
«Победа над Надалем на этом турнире — это что-то нужное сейчас для моей карьеры, чтобы оставаться мотивированным. Она показывает, что я на правильном пути», — отметил Рублев.
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