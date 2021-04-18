Рублев: «Пока что я играю свой лучший сезон»

Российский теннисист Андрей Рублев отметил, что в нынешнем сезоне показывает свою лучшую игру.

Рублев в воскресенье проиграл греку Стефаносу Циципасу в финале турнира в Монте-Карло со счетом 3:6, 3:6.

«Пока что я играю свой лучший сезон. Играю во всех турнирах стабильно. Посмотрим, как будет все складываться дальше», — цитирует ТАСС Рублевв.

В 1/4 финала россиянин обыграл титулованного испанца Рафаэля Надаля.

«Победа над Надалем на этом турнире — это что-то нужное сейчас для моей карьеры, чтобы оставаться мотивированным. Она показывает, что я на правильном пути», — отметил Рублев.