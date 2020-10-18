Рублев поехал на турнир в Санкт-Петербург сразу после похорон бабушки

Российский теннисист Андрей Рублев, выигравший турнир в Санкт-Петербурге, сказал, что соревнования непросто дались ему из-за смерти бабушки. По словам Рублева, он отправился в Петербург сразу после похорон.

— Я бы сказал, что именно этот турнир — самый важный и самый эмоциональный за всю мою карьеру, потому что так сложилось, что, к сожалению, после матча с Циципасом (в четвертьфинале Roland Garros) я узнал, что у меня умерла бабушка, которую я больше всего люблю, — цитирует сайт турнира в Санкт-Петербурге Рублева. — На следующий же день я полетел в Москву. В пятницу были похороны и сразу после похорон я отправился в Петербург. Выиграть турнир сейчас — это, наверное, самое особенное и самое эмоциональное, что я пока сделал в своей жизни.