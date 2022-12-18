Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:43

Рублев подвел итоги выставочного турнира в Абу-Даби

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российский теннисист Андрей Рублев поделился мнением о своем выступлении на выставочном турнире в Абу-Даби.

«Я провел отличную неделю. Мы здесь для того, чтобы сыграть против топ-игроков, почувствовать атмосферу и эмоции перед сезоном. Я уже говорил раньше, что обычно встречаюсь с такими парнями, как Алькарас и Циципас, в четвертьфинале и полуфинале, но здесь приходится играть с ними сразу, так что это помогает подготовиться к сезону», — приводит Ubi Tennis слова Рублева.

Россиянин вышел в финал выставочного турнира в Абу-Даби, где уступил греку Стефаносу Циципасу (2:6, 6:4, 2:6).

Источник: https://www.ubitennis.net/2022/12/stefanos-tsitsipas-beats-andrey-rublev-to-win-the-mubadala-world-tennis-championships-in-abu-dhabi/
Теннис
Андрей Рублев
0
Читайте также
Безногий американец дебютировал в ММА и победил. Соперник оказался его фанатом
Месси мог перейти в «Зенит»? Клуб хотел обменять его на Аршавина
Глава МИД Германии выступила против прекращения огня на Украине на условиях РФ
Кадыров на китайском языке призвал объединиться против НАТО
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рублев проиграл Циципасу в финале выставочного турнира в Абу-Даби

Циципас — о победе на выставочном турнире в Абу-Даби: «Хотелось бы так играть на турнирах ATP»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости