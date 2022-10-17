Рублев поднялся на восьмое место в рейтинге ATP, Медведев остался на четвертом

Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на одну строчку в обновленном рейтинге ATP.

24-летний россиянин, который ранее стал победителем турнира в Хихоне, занимает восьмое место в рейтинге, опередив американца Тейлора Фритца.

Даниил Медведев остался на четвертой строчке, Карен Хачанов поднялся с 19-й на 18-ю строчку, Аслан Карацев опустился на 45-е место, Роман Сафиуллин — на 92-м месте, Павел Котов — на 96-м.

В топ-5 рейтинга не произошло изменений: первой ракеткой мира остался испанец Карлос Алькарас.

Обновленный рейтинг АТР:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6 730 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5 810;

3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5 600;

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5 155;

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4 930;

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4 860;

7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4 320;

8 (9). Андрей Рублев (Россия) — 3 685;

9 (8). Тейлор Фритц (США) — 3 195;

10 (13). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 155...

18 (19). Карен Хачанов (Россия) — 1 990...

45 (39). Аслан Карацев (Россия) — 1 015...

92 (93). Роман Сафиуллин (Россия) — 586...

96 (100). Павел Котов (Россия) — 564.