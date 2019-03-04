Рублев поднялся на 60 строчку чемпионской гонки АТР, Медведев опустился на 6-ю

Опубликована обновленная версия чемпионской гонки АТР. Лидирует по-прежнему сербский теннисист Новак Джокович.
Россиянин Даниил Медведев опустился на шестое место. Андрей Рублев поднялся на 60 строчку.
Швейцарец Роджер Федерер поднялся на девятую позицию, француз Гаэль Монфис - на пятую. Испанец Рафаэль Надаль опустился на третье место, а грек Стефанос Циципас поднялся на второе.
Чемпионская гонка ATP
Версия от 4 марта
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 2090.
2 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 1360.
3 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 1245.
4 (4). Кей Нисикори (Япония) – 835.
5 (8). Гаэль Монфис (Франция) – 815.
6 (5). Даниил Медведев (Россия) – 760.
7 (6). Люка Пуи (Франция) – 720.
8 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 700.
9 (48). Роджер Федерер (Швейцария) – 680.
10 (10). Ласло Джере (Сербия) – 626...
60 (98). Андрей Рублев (Россия) – 192.