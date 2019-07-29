Рублев поднялся на 40 мест в чемпионской гонке ATP, Медведев остался в топ-8

Опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки ATP. В топ-8 изменений не произошло, россиянин Даниил Медведев сохранил восьмое место.
Еще один представитель России Андрей Рублев поднялся сразу на 40 позиций и занимает 52-ю строчку. На минувшей неделе он дошел до финала турнира в Гамбурге.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 29 июля
1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 6725
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 6225
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5060
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3405
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 2995
6 (6). Кеи Нисикори (Япония) — 2070
7 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 1980
8 (8). Даниил Медведев (Россия) — 1855
9 (10). Александр Зверев (Германия) — 1750
10 (9). Фабио Фоньини (Италия) — 1730...
27 (25). Карен Хачанов (Россия) — 965...
52 (92). Андрей Рублев (Россия) — 706
* - положение в предыдущем рейтинге