Рублев поднялся на 40 мест в чемпионской гонке ATP, Медведев остался в топ-8

Опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки ATP. В топ-8 изменений не произошло, россиянин Даниил Медведев сохранил восьмое место.

Еще один представитель России Андрей Рублев поднялся сразу на 40 позиций и занимает 52-ю строчку. На минувшей неделе он дошел до финала турнира в Гамбурге.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 29 июля

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 6725

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 6225

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5060

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3405

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 2995

6 (6). Кеи Нисикори (Япония) — 2070

7 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 1980

8 (8). Даниил Медведев (Россия) — 1855

9 (10). Александр Зверев (Германия) — 1750

10 (9). Фабио Фоньини (Италия) — 1730...

27 (25). Карен Хачанов (Россия) — 965...

52 (92). Андрей Рублев (Россия) — 706

* - положение в предыдущем рейтинге