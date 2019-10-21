Рублев? поднялся на 22-е место в рейтинге ATP
08:10
Россиянин Карен Хачанов опустился на девятую строчку в рейтинге ATP. Его соотечественник Андрей Рублев?, ставший победителем турнира «ВТБ Кубок Кремля», поднялся на 22-ю позицию. Даниил Медведев — четвертый.
Рейтинг ATP
Положение на 21 октября
1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 9545
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6950
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5920
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5085
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4425
7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3740
8 (9). Кеи Нишикори (Япония) — 2860
9 (8). Карен Хачанов (Россия) — 2785
10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575...
22 (31). Андрей Рублев (Россия) — 1571
* - положение в предыдущем рейтинге
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