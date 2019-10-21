Рублев? поднялся на 22-е место в рейтинге ATP

Россиянин Карен Хачанов опустился на девятую строчку в рейтинге ATP. Его соотечественник Андрей Рублев?, ставший победителем турнира «ВТБ Кубок Кремля», поднялся на 22-ю позицию. Даниил Медведев — четвертый.

Рейтинг ATP

Положение на 21 октября

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 9545

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6950

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5920

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5085

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4425

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3740

8 (9). Кеи Нишикори (Япония) — 2860

9 (8). Карен Хачанов (Россия) — 2785

10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575...

22 (31). Андрей Рублев (Россия) — 1571

* - положение в предыдущем рейтинге