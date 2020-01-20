Рублев поднялся на 16-е место в рейтинге ATP и стал второй ракеткой России

Опубликован обновленный рейтинг ATP. В первой десятке изменений не произошло, Даниил Медведев занимает четвертое место.

Андрей Рублев, выигравший два турнира на старте сезона, переместился на 16-ю позицию. Он обошел Карена Хачанова и стал второй ракеткой России.

Положение на 20 января

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10235 очков.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9720.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6590.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5960.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5890.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5375.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870.

9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2630.

10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2565.

...

16 (18). Андрей Рублев (Россия) — 1799.

17 (16). Карен Хачанов (Россия) — 1795.

106 (106). Евгений Донской (Россия) — 522.