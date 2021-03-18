Рублев поделился ожиданиями от встречи с Карацевым в полуфинале турнира в Дубае
23:21
Российский теннисист Андрей Рублев 18 марта после победы над венгром Мартоном Фучовичем в 1/4 финала турнира в Дубае (ОАЭ) поделился мнением о следующей встрече.
«Надеюсь, я уже хорошо выучил игру Аслана, тем более, мы с ним очень часто играем в последнее время. Сначала за сборную, потом в паре на прошлой неделе взяли турнир в Дохе. Посмотрим, будет интересно. Аслан сейчас отлично играет, он уверен в себе, и ему будет нечего терять. Это будет отличной проверкой. С нетерпением жду», — признался Рублев во время флеш-интервью.
Следующим соперником Рублева станет еще один россиянин — Аслан Карацев, который ранее обыграл итальянца Янника Синнера.
11
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...