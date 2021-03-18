Рублев поделился ожиданиями от встречи с Карацевым в полуфинале турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев 18 марта после победы над венгром Мартоном Фучовичем в 1/4 финала турнира в Дубае (ОАЭ) поделился мнением о следующей встрече.

«Надеюсь, я уже хорошо выучил игру Аслана, тем более, мы с ним очень часто играем в последнее время. Сначала за сборную, потом в паре на прошлой неделе взяли турнир в Дохе. Посмотрим, будет интересно. Аслан сейчас отлично играет, он уверен в себе, и ему будет нечего терять. Это будет отличной проверкой. С нетерпением жду», — признался Рублев во время флеш-интервью.

Следующим соперником Рублева станет еще один россиянин — Аслан Карацев, который ранее обыграл итальянца Янника Синнера.