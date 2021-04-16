Рублев поделился ожиданиями от матча с Руудом в полуфинале турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев 16 апреля в интервью официальному сайту АТР поделился ожиданиями от полуфинального матча турнира в Монте-Карло (Монако) против норвежца Каспера Рууда.

«Рууд играет очень хорошо, я давно его знаю. Норвежец — потрясающий игрок, и каждый матч против него становится драмой. Тем более, он сейчас в отличной форме, плюс Рууд закончил свой четвертьфинал раньше меня. Посмотрим, что будет завтра. Я постараюсь восстановиться как можно скорее и в субботу показать свой лучший теннис», — заявил Рублев.

Встреча Рублев — Рууд состоится в субботу, 17 апреля. Начало — в 16.00 (мск).

В 1/4 финала россиянин в трех сетах впервые в карьере обыграл Рафаэля Надаля, а норвежец в двух партиях справился с итальянцем Фабио Фоньини.

Во втором полуфинале сойдутся грек Стефанос Циципас и британец Дэниэл Эванс.