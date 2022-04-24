«Это был великолепный матч». Рублев поделился эмоциями после победы над Джоковичем

Россиянин Андрей Рублев поделился эмоциями после победы над Новаком Джоковичем в финале турнира в Белграде.

«Это был великолепный матч. Надеюсь, что мы еще встретимся на корте. Я прекрасно чувствую себя в Белграде, это замечательный город.

Особенная победа. Хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку. Невероятно приятно играть при полных трибунах», — цитирует Рублева пресс-служба ATP.

Россиянин выиграл 11-й титул в карьере и третий — в этом сезоне. Турнир на грунте он выиграл третий раз.

В матче с Джоковичем Рублев одержал 15-ю победу над игроком топ-10 (при 23 поражениях). Кроме того, он впервые в карьере обыграл действующую первую ракетку мира.