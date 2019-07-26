Рублев победил Тима и вышел в полуфинал турнира в Гамбурге

Россиянин Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Гамбурге. В четвертьфинальном матче он обыграл австрийца Доминика Тима - 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 1 час 49 минут.
В полуфинале Рублев сыграет с победителем встречи Фабио Фоньини (Италия)
Пабло Карреньо Буста (Испания).
Гамбург (Германия)
Турнир ATP Hamburg Open
Призовой фонд 1 718 170 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Андрей Рублев (Россия) - Доминик Тим (Австрия, 1) - 7:6 (7:3), 7:6 (7:5)
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