16:02 | Теннис — ATP

Рублев победил Тима и вышел в полуфинал турнира в Гамбурге

6
Обсудить

Россиянин Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Гамбурге. В четвертьфинальном матче он обыграл австрийца Доминика Тима - 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 1 час 49 минут.

В полуфинале Рублев сыграет с победителем встречи Фабио Фоньини (Италия)
Пабло Карреньо Буста (Испания).

Гамбург (Германия) 

Турнир ATP Hamburg Open 

Призовой фонд 1 718 170 евро 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Андрей Рублев (Россия) - Доминик Тим (Австрия, 1) - 7:6 (7:3), 7:6 (7:5)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/hamburg/2019/

6
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ