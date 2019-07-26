Рублев победил Тима и вышел в полуфинал турнира в Гамбурге

Россиянин Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Гамбурге. В четвертьфинальном матче он обыграл австрийца Доминика Тима - 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 1 час 49 минут.

В полуфинале Рублев сыграет с победителем встречи Фабио Фоньини (Италия)

Пабло Карреньо Буста (Испания).

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg Open

Призовой фонд 1 718 170 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия) - Доминик Тим (Австрия, 1) - 7:6 (7:3), 7:6 (7:5)