Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 23:20

Рублев победил Шварцмана и вышел во второй круг турнира в Вене

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Россиянин Андрей Рублев с победы стартовал на теннисном турнире в Вене.

В матче первого круга он победил представителя Аргентины Диего Шварцмана в двух сетах — 6:4, 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час и 33 минуты.

Следующий соперник россиянина определится в паре Григор Димитров (Болгария) — Тиагу Монтейру (Бразилия).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 349 180 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 3) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:4, 6:1

Андрей Рублев
3
Читайте также
Самый сексуальный врач выйдет в ринг: Доктор Майк родился в России и стал звездой в США
Хабиб Нурмагомедов заявил, что драка его брата с Чимаевым никого не красит
Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва Киевом «грязной бомбы»
Путин проведет 25 октября заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ
На Украине допустили проведение массовой мобилизации
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рублев засунул ракетку себе в рот во время матча против Шварцмана
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости