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Рублев победил Маррея и выиграл выставочный турнир в Абу-Даби

20:08
Андрей Рублев. Фото AFP
Андрей Рублев. Фото AFP
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Российский теннисист Андрей Рублев стал чемпионом выставочного турнира в Абу-Даби. В решающем матче он победил британца Энди Маррея, занимающего 134-е место мирового рейтинга.

Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 в пользу россиянина. Теннисисты провели на корте 1 час 36 минут.

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Иван Шитик все материалы автора
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