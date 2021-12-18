Рублев победил Маррея и выиграл выставочный турнир в Абу-Даби

Российский теннисист Андрей Рублев стал чемпионом выставочного турнира в Абу-Даби. В решающем матче он победил британца Энди Маррея, занимающего 134-е место мирового рейтинга.

Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 в пользу россиянина. Теннисисты провели на корте 1 час 36 минут.