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Сегодня, 22:10

Рублев победил Кецмановича и прошел в четвертый круг турнира в Майами

Иван Торопцев
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг турнира ATP в Майами.

В третьем круге россиянин обыграл серба Миомира Кецмановича в двух сетах — 6:1, 6:2.

Соперником Рублева в четвертом круге станет победитель матча Янник Синнер (Италия, 10) — Григор Димитров (Болгария, 21).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 6) — Миомир Кецманович (Сербия, 29) — 6:1, 6:2

Теннис
Андрей Рублев
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