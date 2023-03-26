Рублев победил Кецмановича и прошел в четвертый круг турнира в Майами
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг турнира ATP в Майами.
В третьем круге россиянин обыграл серба Миомира Кецмановича в двух сетах — 6:1, 6:2.
Соперником Рублева в четвертом круге станет победитель матча Янник Синнер (Италия, 10) — Григор Димитров (Болгария, 21).
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Андрей Рублев (Россия, 6) — Миомир Кецманович (Сербия, 29) — 6:1, 6:2
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