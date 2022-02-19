Рублев победил француза Бонзи и вышел в финал турнира в Марселе

Россиянин Андрей Рублев вышел в финал турнира в Марселе. А полуфинале россиянин в трех сетах переиграл француза Бенжамена Бози — 6:3, 4:6, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 51 минуту. 24-летний Рублев выполнил девять эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 25-летний Бонци трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал два брейка.

Второй финалист турнира определится в паре Роман Сафиуллин (Россия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 545 200 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Андрей Рублев (Россия, 2) — Бенжамен Бонзи (Франция, 9) — 6:3, 4:6, 6:3