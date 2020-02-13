Рублев победил Бублика на турнире в Роттердаме
16:41
Россиянин Андрей Рублев преодолел барьер второго круга на турнире в Роттердаме. В двух сетах он победил представителя Казахстана Александра Бублика — 7:5 6:3.
Встреча длилась 1 час 9 минут. За это время 22-летний Рублев выполнил четыре эйса, ни разу не ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта.
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 2 013 855 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 7) — Александр Бублик (Казахстан) — 7:5, 6:3
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