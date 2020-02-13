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Рублев победил Бублика на турнире в Роттердаме

16:41
Андрей Рублев. Фото Reuters
Андрей Рублев. Фото Reuters
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Россиянин Андрей Рублев преодолел барьер второго круга на турнире в Роттердаме. В двух сетах он победил представителя Казахстана Александра Бублика — 7:5 6:3.

Встреча длилась 1 час 9 минут. За это время 22-летний Рублев выполнил четыре эйса, ни разу не ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 2 013 855 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 7) — Александр Бублик (Казахстан) — 7:5, 6:3

Дополнительная информация:

http://tennis.sport-express.ru/atp/rotterdam/2020/

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