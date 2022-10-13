Рублев победил белоруса Ивашко и вышел в четвертьфинал турнира в Хихоне
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Хихоне (Испания).
Во втором круге россиянин обыграл белоруса Илью Ивашко в трех сетах — 6:3, 5:7, 6:4.
В четвертьфинале Рублеву предстоит встретиться с американцем Томми Полом.
Хихон (Испания)
Турнир ATP Gijon Open
Призовой фонд 612 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 1) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 6:3, 5:7, 6:4
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