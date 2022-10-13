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13 октября, 20:50

Рублев победил белоруса Ивашко и вышел в четвертьфинал турнира в Хихоне

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Хихоне (Испания).

Во втором круге россиянин обыграл белоруса Илью Ивашко в трех сетах — 6:3, 5:7, 6:4.

В четвертьфинале Рублеву предстоит встретиться с американцем Томми Полом.

Хихон (Испания)

Турнир ATP Gijon Open

Призовой фонд 612 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 1) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 6:3, 5:7, 6:4

Теннис
Андрей Рублев
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