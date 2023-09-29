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Сегодня, 12:27

Рублев по ходу матча с Норри прокричал, что больше не хочет играть в теннис

Алина Савинова
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Андрей Рублев.
Фото AFP

Российский теннисист Андрей Рублев эмоционально отреагировал на поражение после проигранного гейма в матче первого круга турнира в Пекине против британца Кэмерона Норри.

По ходу первого сета Рублев прокричал, что больше не хочет играть в теннис. Первый сет выиграл спортсмен из Великобритании со счетом 6:4.

Встреча завершилась победой россиянина (4:6, 6:1, 6:4). Во втором круге 25-летний Рублев сыграет против представителя Франции Уго Умбера.

Турнир в Пекине проходит с 28 сентября по 4 октября.

Теннис
Андрей Рублев
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