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Сегодня, 11:20

Рублев — о серии из девяти поражений в четвертьфиналах турниров Большого шлема: «Хоть в чем-то я первый»

Сергей Разин
корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото AFP

Российский теннисист Андрей Рублев отреагировал на серию из девяти поражений в четвертьфиналах турниров Большого шлема.

«Я даже не знал, что у меня серия из девяти поражений в четвертьфиналах турниров Большого шлема и что я единственный игрок, у которого такая статистика. Не знал, но это заставило меня улыбнуться. По крайней мере, в чем-то я первый», — приводит слова Рублева The National.

26-летний россиянин четыре раза выходил в четвертьфинал US Open, два раза на Australian Open и «Ролан Гаррос», а также один раз на Уимблдоне.

Андрей Рублев
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