Российский теннисист Андрей Рублев опустился на 92-ю строчку в рейтинге ATP. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг ATP

Положение на 8 апреля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11 070

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8725

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 6040

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5590

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 4765

6 (6). Кеи Нишикори (Япония) – 4200

7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4115

8 (8). Стефанос Циципас (Греция) – 3240

9 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 3225

10 (10). Джон Иснер (США) – 3085…

12 (12). Карен Хачанов (Россия) – 2810...

14 (14). Даниил Медведев (Россия) – 2295...

92 (90). Андрей Рублёв (Россия) – 654

​* – положение в предыдущем рейтинге