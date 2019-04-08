Российский теннисист Андрей Рублев опустился на 92-ю строчку в рейтинге ATP. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг ATP
Положение на 8 апреля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11 070
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8725
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 6040
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5590
5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 4765
6 (6). Кеи Нишикори (Япония) – 4200
7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4115
8 (8). Стефанос Циципас (Греция) – 3240
9 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 3225
10 (10). Джон Иснер (США) – 3085…
12 (12). Карен Хачанов (Россия) – 2810...
14 (14). Даниил Медведев (Россия) – 2295...
92 (90). Андрей Рублёв (Россия) – 654
* – положение в предыдущем рейтинге
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