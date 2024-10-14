Фритц сместил Рублева с шестого места в рейтинге ATP
Россиянин Андрей Рублев опустился на 7-е место в рейтинге ATP — 4110 очков. На шестую строчку поднялся американец Тэйлор Фритц — 4415.
В топ-10 вернулся австралиец Алекс де Минаур (3610), который ранее занимал 11-ю строчку. Из первой десятки вышел поляк Хуберт Хуркач, расположившийся на 12-м месте.
Россиянин Карен Хачанов потерял одну позицию и теперь занимает 26-е место. Роман Сафиуллин поднялся на три позиции — 58-е место. Павел Котов опустился на три строчки — 59-й.
Рейтинг ATP от 14.10.2024:
1.(1) — Янник Синнер (Италия) — 11 920
2. (2) — Карлос Алькарас (Испания) — 7 120
3. (3) — Александр Зверев (Германия) — 6 795
4. (4) — Новак Джокович (Сербия) — 6 210
5. (5) — Даниил Медведев (Россия) — 5 530
6. (7) — Тэйлор Фритц (США) — 4 415
7. (6) — Андрей Рублев (Россия) — 4 110
8. (9) — Каспер Рууд (Норвегия) — 3 885
9. (11) — Алекс де Минаур (Австралия) — 3 610
10. (10) — Григор Димитров (Болгария) — 3 580
26. (25) — Карен Хачанов (Россия) — 1 745
58. (61) — Роман Сафиуллин (Россия) — 908
59. (56) — Павел Котов (Россия) — 907