Фритц сместил Рублева с шестого места в рейтинге ATP

Россиянин Андрей Рублев опустился на 7-е место в рейтинге ATP — 4110 очков. На шестую строчку поднялся американец Тэйлор Фритц — 4415.

В топ-10 вернулся австралиец Алекс де Минаур (3610), который ранее занимал 11-ю строчку. Из первой десятки вышел поляк Хуберт Хуркач, расположившийся на 12-м месте.

Россиянин Карен Хачанов потерял одну позицию и теперь занимает 26-е место. Роман Сафиуллин поднялся на три позиции — 58-е место. Павел Котов опустился на три строчки — 59-й.

Рейтинг ATP от 14.10.2024:

1.(1) — Янник Синнер (Италия) — 11 920

2. (2) — Карлос Алькарас (Испания) — 7 120

3. (3) — Александр Зверев (Германия) — 6 795

4. (4) — Новак Джокович (Сербия) — 6 210

5. (5) — Даниил Медведев (Россия) — 5 530

6. (7) — Тэйлор Фритц (США) — 4 415

7. (6) — Андрей Рублев (Россия) — 4 110

8. (9) — Каспер Рууд (Норвегия) — 3 885

9. (11) — Алекс де Минаур (Австралия) — 3 610

10. (10) — Григор Димитров (Болгария) — 3 580

26. (25) — Карен Хачанов (Россия) — 1 745

58. (61) — Роман Сафиуллин (Россия) — 908

59. (56) — Павел Котов (Россия) — 907