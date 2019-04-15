Россиянин Андрей Рублев опустился на 58-ю строчку чемпионской гонки ATP. Его соотечественник Карен Хачанов – на 62-ю. В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 15 апреля
1 (1*). Роджер Федерер (Швейцария) – 2280
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 2225
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 1605
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 1460
5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 1145
6 (6). Джон Иснер (США) – 1060
7 (7). Гаэль Монфис (Франция) – 995
8 (8). Даниил Медведев (Россия) – 895
9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 890
10 (10). Кей Нисикори (Япония) – 890
58 (53). Андрей Рублев (Россия) – 306...
62 (58). Карен Хачанов (Россия) – 280
* - положение в предыдущем рейтинге
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