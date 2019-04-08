Российский теннисист Андрей Рублев опустился на 53-ю строчку в чемпионской гонке ATP. Карен Хачанов​ стал 58-м.

В первой десятке изменений не произошло.



Чемпионская гонка ATP

Положение на 8 апреля

1 (1*). Роджер Федерер (Швейцария) – 2280

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 2225

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 1605

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 1460

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 1145

6 (6). Джон Иснер (США) – 1060

7 (7). Гаэль Монфис (Франция) – 995

8 (8). Даниил Медведев (Россия) – 895

9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 890

10 (10). Кей Нисикори (Япония) – 890…

53 (49). Андрей Рублев (Россия) – 306...

58 (57). Карен Хачанов (Россия) – 280

* – положение в предыдущем рейтинге