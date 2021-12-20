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Рублев опубликовал фото с трофеем после победы в выставочном турнире в Абу-Даби

10:00
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Российский теннисист Андрей Рублев опубликовал фотографию с трофеем после победы в выставочном турнире в Абу-Даби.

«Спасибо выставочному турниру в Абу-Даби за отличные пару дней перед новым сезоном», — написал Рублев в Instagram.

Публикация от Andrey Rublev (@andreyrublev)

18 декабря Рублев победил британца Энди Маррея в финале выставочного турнира в Абу-Даби. Матч завершился со счетом 6:4, 7:6.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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