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Рублев опубликовал фото с Кубком Лейвера: «Счастлив быть частью невероятной команды»

09:02
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Российский теннисист Андрей Рублев опубликовал фото с Кубком Лейвера.

«Бостон, спасибо большое! Чемпионы Кубка Лэйвера! Счастлив быть частью этой невероятной команды!» — написал Рублев в Instagram.

Публикация от Andrey Rublev (@andreyrublev)

Сборная Европы выиграла Кубок Лейвера, разгромив соперников со счетом 14:1. На турнире в Бостоне за Европу выступали Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублев, Маттео Берреттини и Каспер Рууд.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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