Рублев опубликовал фото с Кубком Лейвера: «Счастлив быть частью невероятной команды»
09:02
Российский теннисист Андрей Рублев опубликовал фото с Кубком Лейвера.
«Бостон, спасибо большое! Чемпионы Кубка Лэйвера! Счастлив быть частью этой невероятной команды!» — написал Рублев в Instagram.
Сборная Европы выиграла Кубок Лейвера, разгромив соперников со счетом 14:1. На турнире в Бостоне за Европу выступали Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублев, Маттео Берреттини и Каспер Рууд.
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