Рублев одержал 23-ю победу подряд на турнирах ATP 500

Российский теннисист Андрей Рублев 18 марта победил венгра Мартона Фучовича в 1/4 финала турнира в Дубае (ОАЭ).

Это победа стала для Рублева 23-й на турнирах категории ATP 500.

Chasing history ?@AndreyRublev97 storms past Fucosvics 7-5 6-2 to add a 23rd consecutive ATP 500 win to the tally ?#DDFTennis pic.twitter.com/4E0gjuOvA7