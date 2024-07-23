Рублев обыграл Уго Карабельи и вышел в четвертьфинал турнира в Умаге
Российский теннисист Андрей Рублев во втором круге турнира в Умаге (Хорватия) обыграл аргентинца Камило Уго Карабельи со счетом 6:4, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 47 минут. На счету 26-летнего россиянина эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
В четвертьфинале Рублев встретится с победителем матча Фабиан Марожан (Венгрия) — Тиягу Монтейру (Бразилия).
Умаг (Хорватия)
Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 1) — Камило Уго Карабельи (Аргентина) — 6:4, 7:5
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