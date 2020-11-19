Рублев обыграл Тима на Итоговом турнире ATP

В матче группового этапа Итогового турнира ATP в Лондоне (Великобритания) российский теннисист Андрей Рублев победил австрийца Доминика Тима (6:2, 7:5).

Матч продолжался один час и 15 минут. Тим ранее уже обеспечил себе выход в полуфинал. С двумя победами он лидирует в группе. Рублев одержал первую победу, но не смог пробиться в плей-офф.

В другом матче группы сегодня сыграют испанец Рафаэль Надаль и грек Стефанос Циципас.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 5 700 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Лондон 2020

Андрей Рублев (Россия, 7) — Доминик Тим (Австрия, 3) — 6:2, 7:5