Рублев обыграл Тима на Итоговом турнире ATP
18:35
В матче группового этапа Итогового турнира ATP в Лондоне (Великобритания) российский теннисист Андрей Рублев победил австрийца Доминика Тима (6:2, 7:5).
Матч продолжался один час и 15 минут. Тим ранее уже обеспечил себе выход в полуфинал. С двумя победами он лидирует в группе. Рублев одержал первую победу, но не смог пробиться в плей-офф.
В другом матче группы сегодня сыграют испанец Рафаэль Надаль и грек Стефанос Циципас.
Лондон (Англия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 5 700 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Лондон 2020
Андрей Рублев (Россия, 7) — Доминик Тим (Австрия, 3) — 6:2, 7:5
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