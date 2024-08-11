Рублев обыграл Синнера в четвертьфинале турнира в Монреале
Россиянин Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Монреале (Канада).
В четвертьфинале теннисист победил первую ракетку мира Янника Синнера в трех сетах — 6:3, 1:6, 6:2.
Соперником Рублева в полуфинале станет победитель матча Маттео Арнальди (Италия) — Кеи Нисикори (Япония).
Монреаль (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 6 795 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Андрей Рублев (Россия, 5) — Янник Синнер (Италия, 1) — 6:3, 1:6, 6:2
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