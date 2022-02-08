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Сегодня, 17:24

Рублев обыграл швейцарца Лааксонена и вышел во второй круг турнира в Роттердаме

Анна Горшкова
Корреспондент

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над швейцарцем Анри Лааксоненом в матче первого круга турнира ATP 500 в Роттердаме.

Игра продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4.

Соперником россиянина во втором круге станет победитель пары Юго Гастон (Франция, LL) — Квон Сун Ву (Корея).

Рублев занимает седьмое место в рейтинге ATP, Лааксонен находится на 85-й позиции.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 208 315 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 2) — Анри Лааксонен (Швейцария, Q) — 6:4, 6:4

Теннис
Андрей Рублев
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