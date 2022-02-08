Рублев обыграл швейцарца Лааксонена и вышел во второй круг турнира в Роттердаме
Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над швейцарцем Анри Лааксоненом в матче первого круга турнира ATP 500 в Роттердаме.
Игра продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4.
Соперником россиянина во втором круге станет победитель пары Юго Гастон (Франция, LL) — Квон Сун Ву (Корея).
Рублев занимает седьмое место в рейтинге ATP, Лааксонен находится на 85-й позиции.
Роттердам (Нидерланды)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 1 208 315 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Андрей Рублев (Россия, 2) — Анри Лааксонен (Швейцария, Q) — 6:4, 6:4
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