Рублев обыграл Норри и вышел во второй круг турнира в Пекине
Российский теннисист Андрей Рублев в трех сетах обыграл британца Кэмерона Норри в первом круге турнира в Пекине — 4:6, 6:1, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 8 минут.
Рублев 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Норри 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
Во втором круге турнира россиянин сыграет против представителя Франции Уго Умбера.
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 633 875 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Андрей Рублев (Россия, 5) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 4:6, 6:1, 6:4
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