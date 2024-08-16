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Сегодня, 20:55

Рублев обыграл Накашиму и вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Сергей Разин
корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублев в третьем круге турнира в Цинциннати обыграл американца Брэндона Накашиму со счетом 7:6 (7:5), 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. На счету 26-летнего россиянина 6 эйсов, двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинале Рублев встретится с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Джордан Томпсон (Австралия).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 6) — Брэндон Накашима (США, WC) — 7:6 (7:5), 6:1

Андрей Рублев
4
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