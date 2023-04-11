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Сегодня, 16:52

Рублев обыграл Мунара и вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

Мария Гусева
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

В матче второго круга он обыграл испанца Хауме Мунара — 4:6, 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. Рублев сделал 1 эйс, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Мунара 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

Следующим соперником Рублева станет победитель матча Карен Хачанов (Россия) — Дэниел Эванс (Великобритания)/Илья Ивашко (Белоруссия).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Хауме Мунар (Испания) — 4:6, 6:2, 6:2

Теннис
Андрей Рублев
9
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