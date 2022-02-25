Рублев обыграл Хуркача и вышел в финал турнира ATP в Дубае
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в Дубае (ОАЭ).
В полуфинале Рублев обыграл поляка Хуберта Хуркача в трех сетах — 3:6, 7:5, 7:6 (7:5).
В финале россиянин встретится с победителем матча Иржи Веселы (Чехия, Q) — Денис Шаповалов (Канада, 6).
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 794 840 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Андрей Рублев (Россия, 2) — Хуберт Хуркач (Польша, 5) — 3:6, 7:5, 7:6 (7:5)
Новости