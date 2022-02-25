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Сегодня, 18:33

Рублев обыграл Хуркача и вышел в финал турнира ATP в Дубае

Иван Торопцев
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в Дубае (ОАЭ).

В полуфинале Рублев обыграл поляка Хуберта Хуркача в трех сетах — 3:6, 7:5, 7:6 (7:5).

В финале россиянин встретится с победителем матча Иржи Веселы (Чехия, Q) — Денис Шаповалов (Канада, 6).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Андрей Рублев (Россия, 2) — Хуберт Хуркач (Польша, 5) — 3:6, 7:5, 7:6 (7:5)

Теннис
Андрей Рублев
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