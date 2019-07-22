19:22 | Теннис — ATP

Рублев обыграл Гарина и вышел во второй круг турнира в Гамбурге

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Россиянин Андрей Рублев одержал победу над чилийцем Кристианом Гарином (6:4, 7:6 (7:5)) в матче первого круга турнира ATP в Гамбурге (Германия). Продолжительность встречи составила 1 час и 40 минут.

Рублев сыграет в следующей стадии турнира с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия) – Робин Хаасе (Голландия). 

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg Open

Призовой фонд 1 718 170 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия) – Кристиан Гарин (Чили, 8) – 6:4, 7:6 (7:5)

 

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/hamburg/2019/

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