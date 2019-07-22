Рублев обыграл Гарина и вышел во второй круг турнира в Гамбурге

Россиянин Андрей Рублев одержал победу над чилийцем Кристианом Гарином (6:4, 7:6 (7:5)) в матче первого круга турнира ATP в Гамбурге (Германия). Продолжительность встречи составила 1 час и 40 минут.

Рублев сыграет в следующей стадии турнира с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия) – Робин Хаасе (Голландия).

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg Open

Призовой фонд 1 718 170 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия) – Кристиан Гарин (Чили, 8) – 6:4, 7:6 (7:5)