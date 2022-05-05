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Сегодня, 15:52

Рублев обыграл Эванса и вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл американца Даниэля Эванса в третьем круге турнира в Мадриде.

Матч продолжался 2 часа 28 минут и завершился со счетом 7:6 (9:7), 7:5.

Россиянин выполнил восемь эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал три из двенадцати брейк-пойнтов. На счету Эванса одна подача навылет, две ошибки, также он реализовал два брейк-пойнтов из пяти.

В четвертьфинале турнира Рублев сыграет с победителем матча Григор Димитров — Стефанос Циципас.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 744 165 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 6) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 7:6 (9:7), 7:5.

Теннис
Андрей Рублев
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