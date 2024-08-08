Рублев обыграл Этчеверри и вышел в третий круг турнира в Монреале
Российский теннисист Андрей Рублев во втором круге турнира в Монреале обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри со счетом 7:6 (7:3), 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 27 минут. На счету 26-летнего россиянина 9 эйсов, двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.
В третьем круге Рублев встретится с американцем Брэндоном Накашимой.
Монреаль (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 6 795 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 5) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 7:6 (7:3), 6:2
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