Рублев обыграл Циципаса на старте Итогового турнира АТР

Российский теннисист Андрей Рублев победил грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:4) в матче группового этапа Итогового турнира АТР. Соревнования проходят в Турине (Италия).

Матч продолжался один час и 52 минуты. Рублев сделал девять эйсов при трех двойных ошибках двух использованных брейк-пойнтах. У Циципаса 12 эйсов и две двойные. Брейк-пойнтов за весь матч у него не было.

Следующим соперником Рублева станет серб Новак Джокович. После первого тура они делят первое место в группе.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 7 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Зеленая группа

Андрей Рублев (Россия, 5) — Стефанос Циципас (Греция, 4) — 6:4, 6:4