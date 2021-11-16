Рублев обыграл Циципаса на старте Итогового турнира АТР
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Российский теннисист Андрей Рублев победил грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:4) в матче группового этапа Итогового турнира АТР. Соревнования проходят в Турине (Италия).
Матч продолжался один час и 52 минуты. Рублев сделал девять эйсов при трех двойных ошибках двух использованных брейк-пойнтах. У Циципаса 12 эйсов и две двойные. Брейк-пойнтов за весь матч у него не было.
Следующим соперником Рублева станет серб Новак Джокович. После первого тура они делят первое место в группе.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 7 250 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Зеленая группа
Андрей Рублев (Россия, 5) — Стефанос Циципас (Греция, 4) — 6:4, 6:4
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