Рублев обыграл Чорича в первом раунде турнира в Шанхае

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл у хорвата Борны Чорича (6:4, 7:6 (7:4)) в первом раунде турнира ATP в Шанхае (Китай).

Матч продолжался один час и 36 минут. В следующем раунде россиянин сыграет с победителем пары Гвидо Пелья (Аргентина) — Джон Миллмэн (Австралия).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 7 473 620 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия) — Борна Чорич (Хорватия, 12) — 6:4, 7:6 (7:4)

Джон Изнер (США, 16) — Алекс Де Минаур (Австралия) — 7:6 (7:1), 6:4

Райлли Опелка (США) — Душан Лайович (Сербия) — 6:3, 6:4