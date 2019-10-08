Рублев обыграл Чорича в первом раунде турнира в Шанхае
09:20
Российский теннисист Андрей Рублев выиграл у хорвата Борны Чорича (6:4, 7:6 (7:4)) в первом раунде турнира ATP в Шанхае (Китай).
Матч продолжался один час и 36 минут. В следующем раунде россиянин сыграет с победителем пары Гвидо Пелья (Аргентина) — Джон Миллмэн (Австралия).
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 7 473 620 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Андрей Рублев (Россия) — Борна Чорич (Хорватия, 12) — 6:4, 7:6 (7:4)
Джон Изнер (США, 16) — Алекс Де Минаур (Австралия) — 7:6 (7:1), 6:4
Райлли Опелка (США) — Душан Лайович (Сербия) — 6:3, 6:4