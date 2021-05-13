Рублев обыграл Баутиста Агута и вышел в четвертьфинал турнира в Риме

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Риме, обыграв испанца Роберто Баутиста Агута в двух сетах — 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 30 минут. На счету россиянина 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующим соперником Рублева станет победитель противостояния Доминик Тим (Австрия) — Лоренцо Сонего (Италия).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.

Призовой фонд 2 082 690 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 7) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 10) — 6:4, 6:4