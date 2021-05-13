Рублев обыграл Баутиста Агута и вышел в четвертьфинал турнира в Риме
22:57
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Риме, обыграв испанца Роберто Баутиста Агута в двух сетах — 6:4, 6:4.
Матч продолжался 1 час 30 минут. На счету россиянина 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 10.
Следующим соперником Рублева станет победитель противостояния Доминик Тим (Австрия) — Лоренцо Сонего (Италия).
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.
Призовой фонд 2 082 690 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Андрей Рублев (Россия, 7) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 10) — 6:4, 6:4
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