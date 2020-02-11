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Рублев обыграл Басилашвили в первом раунде турнира в Роттердаме

18:08
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Российский теннисист Андрей Рублев выиграл у грузина Николоза Басилашвили (6:2, 6:3) в первом раунде турнира АТР в Роттердаме (Голландия).

Матч продолжался 56 минут. В следующем раунде соперником россиянина станет Александр Бублик из Казахстана.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 2 013 855 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 7) — Николоз Басилашвили (Грузия) — 6:2, 6:3

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